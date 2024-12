Mufasa: Il re leone domina il botteghino con incassi record nel weekend festivo

Mufasa: Il re leone campione d'incassi al botteghino del week end festivo. Il film di animazione della Disney - alla seconda settimana di programmazione - dal 26 al 29 dicembre ha incassato 6.773.368 euro (+49%) e una media di 10.020 euro, per un totale di 13.539.206 euro.

A seguire, duello di misura per Diamanti di Ferzan Ozpetek che incassa 3.315.424 euro (+111% rispetto al weekend d'esordio) con una media di 6.303 e un totale di 5.643.901 euro; e Io e te dobbiamo parlare, la commedia di Siani e Pieraccioni, che conquista 3.137.034 euro (+86%), una media di 6.127 e arriva quasi a 6 milioni complessivi (5.864.092 euro).

Quarto nella classifica Cinetel Cortina Express con Christian De Sica e Lillo, che ottiene 1.967.864 euro, una media di 4.823 in 408 cinema e si porta a 2.866.167 euro totali. Tiene, al quinto posto, il film di animazione Oceania 2 che incassa altri 1.564.810 euro e supera i 19 milioni totali. Sesto Conclave con Ralph Fiennes che totalizza 1.484.264 euro e una media di 3.758 (+93%), settimo Cattivissimi a Natale che arriva a 1.507.370 euro con altri 298.814 euro (+21%).

All'ottavo posto della classifica Cinetel c'è Una notte a New York che in quattro giorni incassa 262.117 euro (+93%) e una media di 1.872; tiene al nono posto Napoli - New York, che registra 216.613 euro e arriva ad un totale di 4.440.285. Chiude la top ten Le occasioni dell'amore con 167.483 euro e una media di 2.094 in 80 cinema.

Il botteghino totale - stando ai dati Cinetel - vola a 20.031.934 euro, segnando un +81% sullo scorso weekend e +91.33% rispetto al corrispondente fine settimana di un anno fa.