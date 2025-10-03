Mps vara la lista Mediobanca con Grilli e Melzi d'Eril (2)

Il cda di Mps conclusosi nella tarda serata di ieri, si legge nella in una nota della banca, "ha deliberato di provvedere a depositare la seguente lista per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione di Mediobanca". Segue l'elenco dei dodici nomi, aperti con le candidature di Grilli e Melzi d'Eril.

"Ferme restando le prerogative dello statuto di Mediobanca, che prevede che la nomina del presidente del consiglio di amministrazione, dell'amministratore delegato e degli eventuali vice presidenti siano di competenza del consiglio di amministrazione, il socio Banca Monte dei Paschi di Siena raccomanda la nomina di Vittorio Umberto Grilli quale presidente del consiglio di amministrazione e di Alessandro Melzi d'Eril quale amministratore delegato", si legge nella nota.

Quanto alle due manager di Mps in lista Donatella Vernisi è senior manager imprese e private e vanta un lungo percorso manageriale all'interno della banca, con responsabilità di vertice nell'area crediti e nella gestione dei patrimoni delle famiglie e nel governo dei rischi, con un focus particolare ai sistemi di pianificazione, indirizzo e controllo e alle tematiche di sostenibilità.

Silvia Fissi è invece responsabile direzione information technology e innovazione digitale di Banca Widiba, la banca digitale del Gruppo Montepaschi, con una vasta esperienza nel digital banking e nello sviluppo di modelli di banca multicanale.