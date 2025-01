Mps e Mediobanca: Meloni celebra la nascita del terzo polo bancario

"L'operazione di Mps su Mediobanca è un'operazione di mercato. Da una parte dobbiamo essere orgogliosi del fatto che Mps, per anni vista dai cittadini e dalla politica solo come un problema da risolvere oggi è una banca perfettamente risanata che anzi avvia operazioni ambiziose. Questo deve renderci tutti orgogliosi per il lavoro fatto. Se l'operazione dovesse andare in porto parliamo della nascita del terzo polo bancario che potrà avere un ruolo importante per la messa in sicurezza dei risparmi degli italiani". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni prima di salire a bordo del Vespucci a Gedda.