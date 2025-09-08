Mps conquista Mediobanca, l'opas chiude al 62,3%

L'offerta pubblica di scambio e acquisto di Mps su Mediobanca chiude al 62,29% del capitale, consentendo a Siena di superare la soglia del 50% che garantisce la maggioranza assoluta dell'assemblea e, dunque, il controllo di diritto di Piazzetta Cuccia. Nell'ultima giornata di adesione all'opas sono state apportate 134.114.712 azioni, pari a circa il 16,5% del capitale. Il dato, comunicato da Borsa Italiana, è però destinato a crescere ancora nel periodo di riapertura dei termini dell'offerta, previsto tra il 16 e il 22 settembre.