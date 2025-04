Mozambico: Amnesty International denuncia 400 morti nelle proteste post-elettorali

La polizia del Mozambico "ha sparato direttamente sulla folla" durante le proteste seguite alle elezioni dell'ottobre scorso, uccidendo circa 400 persone: lo ha affermato Amnesty International, deplorando il fatto che "nessun responsabile" sia stato "ritenuto responsabile".

Almeno 388 persone sono morte, secondo l'ong locale Plataforma Decide, durante la disputa elettorale sulle elezioni di ottobre, vinte dallo storico partito al governo e segnate da numerose irregolarità, secondo diverse missioni di osservazione internazionali. "I video mostrano che in diverse occasioni la polizia ha sparato direttamente sulla folla con armi letali o in aria come 'colpi di avvertimento', il che costituisce un uso illegale della forza e un uso inappropriato delle armi da fuoco", ha dichiarato Amnesty International in un rapporto pubblicato oggi.

Si basa su una trentina di interviste a testimoni e su un centinaio di video o foto pubblicati sui social network nel momento più intenso delle manifestazioni, degli scioperi e dei blocchi che hanno paralizzato il Paese fino all'insediamento del presidente Daniel Chapo a metà gennaio. Amnesty "ha osservato l'uso di armi letali, come fucili tipo AK e pistole", comprese quelle sparate da veicoli in movimento, ha riferito l'ong nel suo rapporto di 49 pagine. "Le armi da fuoco non sono uno strumento tattico di polizia utilizzato durante gli assembramenti pubblici", sottolinea.

Prima della calma di fine marzo, segnata dalla stretta di mano con il nuovo presidente, il principale oppositore, Venancio Mondlane, aveva invitato i suoi sostenitori a contestare i risultati ufficiali che gli attribuivano il 24% dei voti, mentre lui ne rivendicava il 53%. Alla luce di questo contesto, la ong chiede che il Procuratore generale deve "garantire che tutte le accuse di omicidio, lesioni personali e detenzione arbitraria" siano soggette a "indagini imparziali e approfondite".