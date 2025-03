Movimento 5 Stelle vota no al Piano di Riarmo da 800 miliardi di euro

Durante l'ultima campagna elettorale per le europee avevo garantito che i nostri candidati, una volta eletti, sarebbero stati 'costruttori di pace'. Ebbene, pochi minuti fa in Parlamento europeo è stata votata una risoluzione a favore del folle Piano di Riarmo da 800 miliardi di euro voluto da Von der Leyen e Giorgia Meloni. Il Movimento 5 Stelle ha votato no, in piena coerenza, in modo granitico e compatto". Lo scrive sui social il leader M5s Giuseppe Conte.