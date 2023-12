Mourinho 'voglio continuare a Roma, divorzio sarebbe duro'

"Voglio continuare nella Roma, ma bisogna pensare seriamente alla situazione del financial fair play. Magari è meglio giocare con qualche giovane in più. Per me sarebbe dura una separazione se la separazione deve succedere non sarà mai per decisione mia". Dopo la sconfitta a Bologna José Mourinho si sbilancia sul suo futuro ai microfoni di Dazn. "La dimensione della squadra la conosciamo - ha aggiunto il portoghese - se siamo al completo possiamo fare molto. Ma senza i giocatori fondamentali facciamo tanta fatica".