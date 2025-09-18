Giovedì 18 Settembre 2025
Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
18 set 2025
Mottarone, tre imputati chiedono di patteggiare

Sono Nerini, Tadini, Perocchio.Pm, prosciogliere manager Leitner

Il titolare delle Ferrovie del Mottarone, Luigi Nerini, ha chiesto di patteggiare una condanna a 3 anni e 10 mesi per l'incidente della funivia in cui il 23 maggio 2021 morirono 14 persone. Richiesta di patteggiamento, a 3 anni e 11 mesi e a 4 anni e 5 mesi, anche per Enrico Perocchio e Gabriele Tadini, rispettivamente direttore d'esercizio e capo servizio dell'impianto.

Sulle richieste dovrà decidere, forse già in giornata, il Gup di Verbania, Gianni Macchioni, al quale la Procura ha chiesto il proscioglimento di Martin Leitner, consigliere delegato della omonima società, e di Peter Rabanser, responsabile del Customer Service.

