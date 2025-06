Mottarone, gup chiede nuova formulazione capi imputazione

Sono ancora i capi d'imputazione formulati dalla procura di Verbania a tenere banco nel corso dell'udienza preliminare del processo per l'incidente della funivia del Mottarone, costato la vita a 14 passeggeri nel maggio di quattro anni fa. Il gup Gianni Macchioni ha ordinato alla procura di riformulare i capi d'imputazione, in particolare per il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti, contestato dai pm sia in forma dolosa, sia colposa.