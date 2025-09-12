MotoGp:Misano; Marc Marquez domina prequalifiche, quarto Bagnaia

Marc Marquez su Ducati ufficiale domina le prequalifiche del Gran Premio di San Marino a Misano classe MotoGp. Il leader del Mondiale segna il miglior tempo in 1'30''480 davanti a Marco Bezzecchi su Aprilia (+0''147) ed a Franco Morbidelli su Ducati VR46 (+0''193). Quarta posizione per Francesco Bagnaia sull'altra Ducati ufficiale (+0''230) in netto miglioramento rispetto alle ultime gare. Quinta la Ducati del team Gresini di Alex Marquez (+0''272), mentre il campione del mondo Jorge Martin chiude con l'ottavo crono (+0''377). Fuori dalla top ten con il dodicesimo tempo la Yamaha di Quartararo (+0''610).
Ultima oraMotoGp:Misano; Marc Marquez domina prequalifiche, quarto Bagnaia