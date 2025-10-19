MotoGP : Raul Fernandez vince in Australia

Lo spagnolo Raul Fernandez ha conquistato la sua prima vittoria in MotoGP in Australia. Bezzecchi, vincitore ieri della gara sprint, è arrivato terzo. Alex Marquez ha concluso al quarto posto, rafforzando la sua corsa a concludere la stagione al secondo posto nel campionato del mondo.

In una giornata nuvolosa a Phillip Island, il pilota Aprilia ha beneficiato di due long lap penalty scontate da un Marco Bezzecchi in fuga, tagliando il traguardo con 1,418 secondi di vantaggio sulla Ducati di Fabio Di Giannantonio.