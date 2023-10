MotoGp, Martin è nuovo leader del Mondiale, +7 punti su Bagnaia

Jorge Martin è il nuovo leader del Mondiale piloti classe MotoGp grazie al trionfo nella Sprint Race del GP Indonesia. Ora lo spagnolo della Ducati Pramac ha 7 punti di vantaggio sul campione del mondo Francesco Bagnaia, ottavo al traguardo. Il pilota Pramac si trova per la prima volta in carriera in testa alla classifica piloti MotoGP. Sul podio anche i due piloti del Mooney VR46 con Marini secondo e Bezzecchi terzo. Quarto Vinales, 5° Quartararo, 6° Di Giannantonio e 7° Bastianini. Caduto al primo giro Marc Marquez, mentre Aleix Espargaró si è ritirato dopo aver steso Binder.