MotoGp: Indonesia; Bastianini vola in prequalifiche, 4/o Bagnaia

Un super Enea Bastianini su Ducati ufficiale firma il nuovo record della pista a Mandalika in 1:29.630 e chiude in testa le pre-qualifiche del Gran Premio d'Indonesia classe MotoGp. Secondo tempo per il leader del Mondiale su Ducati Pramac Jorge Martin (+0''040), quarto invece il campione del mondo sull'altra Ducati ufficiale Francesco Bagnaia (+0''082) che ha avuto diverse difficoltà per la maggior parte della sessione. Terzo Franco Morbidelli su Ducati Pramac (+0''079), mentre è settimo Marc Marquez su Ducati del team Gresini (+0''255).