MotoGp, Ducati Bagnaia in pole, poi Aprilia Espargaro

Francesco Bagnaia su Ducati ha conquistato la pole position del Gran Premio della MotoGp a Barcelllona. Dietro al campione del mondo scatterà l'Aprilia di Aleix Espargaro e Miguel Oliveira su Aprilia non ufficiale. Quarta l'altra Aprilia di Maverick Vinales. Bene Di Giannantonio in 8/a posizione, partirà davanti a Binder (9°) e Bezzecchi (10°). Oggi la Sprint in programma alle 15. Domani la gara della MotoGP alle 14..