MotoGp, Bagnaia sorpreso dal primo posto in Australia

Parlando del Gran Premio d'Australia di MotoGp, Francesco Bagnaia ha dichiarato: "Non mi aspettavo di tornare subito in testa, Martin domenica era stabile in testa, poi ha spinto tanto ed è caduto. Quando è caduto mi sono detto di mantenere la calma, provando ad avvicinarmi lentamente alla vetta". La vittoria in Indonesia - ha ricordato il campione del mondo della Ducati - è stata fantastica, ho attraversato un periodo difficile, ma riuscire a tornare a vincere con una rimonta così, partendo dalla tredicesima posizione è stato bellissimo. Sono molto soddisfatto del feeling ritrovato con la moto, rispetto al passato c'è stato un bel passo avanti, mi ha dato una bella spinta per il resto della stagione. Per quanto riguarda il weekend australiano, Bagnaia ha affermato: "Il meteo qui può cambiare da un minuto all'altro, però vedremo cosa accadrà. In Giappone non è stato facile adattarsi alle condizioni da bagnato, ma siamo comunque sempre preparati a questa eventualità. Phillip Island è un tracciato particolare, con pioggia e vento, potrebbe essere un weekend impegnativo, ma questa pista mi piace, è una delle piste che mi piace di più. Su questa pista - ha aggiunto il pilota torinese - è importante gestire al meglio la gomma posteriore, per poi spingere negli ultimi giri. E' difficile staccare il gruppo se non hai accumulato un buon vantaggio all'inizio".