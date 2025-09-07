Mostra del Cinema di Venezia, oltre 103mila i biglietti venduti

Chiusa l'82/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, arrivano i numeri di quest'edizione e hanno il segno più. Sono 103.033 biglietti venduti (+9% sul 2024) e 13.934 accrediti ritirati (+ 9% sul 2024).

Venice Immersive, la sezione dedicata ai media immersivi e all'Extended Reality, allestita all'isola del Lazzaretto Vecchio ha registrato 13.978 prenotazioni (+ 16%). Le Masterclass hanno avuto 1.700 partecipanti accreditati, per lo più giovani. Per Venice Production Bridge, punto di incontro specializzato per i professionisti del settore cinematografico, gli accreditati sono stati 3.385 (+8%).

Venendo al web, i contenuti pubblicati durante l'82/a Mostra sulle piattaforme social Facebook, X, Instagram e YouTube della Biennale di Venezia hanno ottenuto complessivamente circa 44,4 milioni di visualizzazioni, generando circa 855.125 interazioni (+12%). il sito ufficiale ha ottenuto 1,3 milioni di visualizzazioni di pagina.