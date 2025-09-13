Giovedì 11 Settembre 2025

Beppe Boni
Ultima ora'Mossad ha rifiutato esecuzione piano contro Hamas a Doha'
13 set 2025
'Mossad ha rifiutato esecuzione piano contro Hamas a Doha'

Quando martedì Israele ha annunciato di aver lanciato un attacco contro i vertici di Hamas in Qatar, un'agenzia di sicurezza era visibilmente assente dalle dichiarazioni ufficiali: il Mossad. Ciò perché l'agenzia di intelligence di Israele aveva rifiutato di eseguire un piano elaborato nelle settimane precedenti per utilizzare agenti sul campo per assassinare i leader di Hamas, secondo il Washington Post, che cita due israeliani a conoscenza della questione. Il Mossad aveva diverse riserve, dal timore di compromettere i rapporti con i qatarioti alla tempistica del blitz.

