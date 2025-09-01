Mosca,non c'entriamo nel guasto all'aereo di von der Leyen

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha negato un coinvolgimento della Russia nel guasto dei sistemi di navigazione Gps dell'aereo che trasportava in Bulgaria la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. "Le vostre informazioni non sono corrette", ha dichiarato Peskov al Financial Times, il quotidiano che per primo ha rivelato il malfunzionamento al sistema di navigazione dell'aereo durante l'atterraggio in Bulgaria.

Durante l'incontro stampa di mezzogiorno la portavoce della Commissione Arianna Podestà aveva riferito che sono le autorità bulgare a sospettare interferenze intenzionali russe.