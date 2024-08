Mosca, tank, elicotteri e caccia contro truppe ucraine nel Kursk

L'esercito russo ha attaccato le truppe ucraine nella regione russa di Kursk con elicotteri Ka-52, carri armati T-72 e un caccia Su-25. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Mosca, come riporta la Tass. "Gli equipaggi dell'aviazione dell'esercito su elicotteri Ka-52 hanno eseguito attacchi aerei contro una concentrazione di personale, equipaggiamenti militari e mezzi militari delle Forze armate ucraine nella zona di confine della regione di Kursk - si legge in un comunicato -. Secondo i rapporti dell'intelligence, tutti gli obiettivi sono stati distrutti con successo". Gli elicotteri, ha aggiunto il ministero, hanno utilizzato nell'attacco missili non guidati S-8. L'offensiva di terra è stata realizzata con carri armati T-72B3M. Nell'attacco, conclude il ministero, sono stati "distrutti gruppi mobili di blindati delle forze armate ucraine nella zona di confine della regione di Kursk".