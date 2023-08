Mosca, 'sventato attacco in Crimea, distrutti 13 droni'

Le difese aeree russe hanno abbattuto 10 droni che hanno tentato di attaccare la Crimea e altri tre droni sono stati neutralizzati dalle apparecchiature di guerra elettronica: lo ha reso noto il ministero della Difesa russo, come riporta la Tass. Media, 'esplosioni in Crimea, difesa aerea russa attiva' Esplosioni sono state udite nella notte nella regione di Feodosia della Crimea annessa: lo scrive il canale Telegram 'Vento di Crimea', come riporta Rbc-Ucraina. Residenti parlano di un ronzio simile al suono di un drone. Il canale sottolinea che "la difesa aerea russa sta operando a Feodosia".