Mosca sul crollo a Roma, con soldi a Kiev crollerà l'Italia

"Finché il governo italiano continuerà a spendere inutilmente i soldi dei suoi contribuenti" per l'Ucraina, "l'Italia crollerà tutta, dall'economia alle torri". E' il commento della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova al crollo parziale della Torre dei Conti ai Fori Imperiali. "Ricordo che a maggio di quest'anno il ministero degli Esteri italiano ha riferito che 'il sostegno italiano all'Ucraina, compreso l'aiuto militare e i contributi versati tramite i meccanismi UE, ammonta a circa 2,5 miliardi di euro", scrive Zakharova sul suo canale Telegram.