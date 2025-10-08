Mercoledì 8 Ottobre 2025

Albanese spacca anche la sinistra

Rosalba Carbutti
Albanese spacca anche la sinistra
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Crosetto operatoCrisi FranciaFlotilla oggiUcraina-RussiaIsraele-Hamas
Acquista il giornale
Ultima oraMosca su invio Tomahawk, 'Usa siano responsabili'
8 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Mosca su invio Tomahawk, 'Usa siano responsabili'

Mosca su invio Tomahawk, 'Usa siano responsabili'

'Si astengano da azioni che minaccino deterrenza nucleare'

'Si astengano da azioni che minaccino deterrenza nucleare'

'Si astengano da azioni che minaccino deterrenza nucleare'

Mosca chiede agli Usa un atteggiamento "ragionevole e responsabile" sull'eventuale invio di missili Tomahawk all'Ucraina, sottolineando che esso significherebbe un cambiamento qualitativo della situazione. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri Serghei Ryabkov, citato dall'agenzia Interfax. Gli Stati Uniti, ha aggiunto Ryabkov, devono astenersi da iniziative strategiche che la Russia potrebbe considerare come tentativi di influenzare le sue capacità di deterrenza nucleare.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraUcraina