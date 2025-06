Mosca, sentenze corte speciale Ucraina sono nulle per noi

La Russia ha dichiarato che considererà "nulle e prive di valore" le decisioni del nuovo tribunale speciale per l'Ucraina, dopo la firma di un accordo per la sua creazione da parte del Consiglio d'Europa e del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Il lavoro e le decisioni di questo organo saranno privi di significato per noi. Considereremo l'adesione di qualsiasi Stato come un atto ostile", ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, condannando la creazione di questo "tribunale speciale, come lo chiamano, ma che in realtà è una parodia della giustizia".