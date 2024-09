Mosca ritira accreditamento sei diplomatici Gb, 'spionaggio'

Mosca ha ritirato l'accreditamento a sei diplomatici del regno Unito in Russia per sospetto spionaggio. Lo rende noto il servizio di sicurezza russo Fsb. I sei diplomatici britannici a cui la Russia ha revocato l'accreditamento non solo hanno violato formalmente le Convenzioni di Vienna, con attività non conformi a quelle dichiarate, ma hanno compiuto "azioni mirate a danneggiare il nostro popolo". Lo ha detto all'agenzia Tass la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.