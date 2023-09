Mosca riceve armi da Kiev da un mese e mezzo

Il capo dell'intelligence militare ucraino Kyrylo Budanov ha affermato in un commento ai media ucraini che la Corea del Nord fornisce armi alla Russia già da un mese e mezzo, in particolare proiettili da 122 e 152 millimetri, nonché missili Grad. Budanov ha commentato così il vertice di oggi tra il leader nordcoreano Kim Jong-un e il presidente russo Vladimir Putin nell'Estremo Oriente russo, come riporta Unian.