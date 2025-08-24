Domenica 24 Agosto 2025

24 ago 2025
Mosca, nuovo scambio di 146 prigionieri ciascuno con Kiev

'Rimpatriati anche 8 residenti della regione di Kursk'

Il ministero della Difesa russo ha annunciato che "146 militari russi sono stati rimpatriati dal territorio controllato da Kiev e, in cambio, sono stati restituiti 146 prigionieri di guerra ucraini". Lo riporta Ria Novosti. Secondo il ministero, "gli Emirati Arabi Uniti hanno fornito mediazione umanitaria durante il ritorno dei militari russi dalla prigionia". Inoltre, "otto residenti della regione di Kursk detenuti illegalmente dal regime di Kiev sono stati rimpatriati e saranno riportati a casa", sottolinea il ministero.

© Riproduzione riservata