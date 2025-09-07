'Mosca non vuole la pace', Macron chiama Zelensky

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha avuto questa mattina "un lungo colloquio telefonico con il presidente Zelensky", dopo i pesanti bombardamenti russi di questa notte, ha riferito l'Eliseo.

Anche il Quai d'Orsay ha duramente condannato la nuova offensiva di Mosca: "La Francia - si legge in un comunicato del ministero degli Esteri - condanna con la massima fermezza gli attacchi" che "rappresentano una nuova escalation e dimostrano, se ce ne fosse ancora bisogno, che la Russia ha alcuna intenzione di pace".