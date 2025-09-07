Domenica 7 Settembre 2025

7 set 2025
'Mosca non vuole la pace', Macron chiama Zelensky

Il Quay d'Orsay, 'condanniamo con massima fermezza gli attacchi'

Il Quay d'Orsay, 'condanniamo con massima fermezza gli attacchi'

Il Quay d'Orsay, 'condanniamo con massima fermezza gli attacchi'

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha avuto questa mattina "un lungo colloquio telefonico con il presidente Zelensky", dopo i pesanti bombardamenti russi di questa notte, ha riferito l'Eliseo.

Anche il Quai d'Orsay ha duramente condannato la nuova offensiva di Mosca: "La Francia - si legge in un comunicato del ministero degli Esteri - condanna con la massima fermezza gli attacchi" che "rappresentano una nuova escalation e dimostrano, se ce ne fosse ancora bisogno, che la Russia ha alcuna intenzione di pace".

