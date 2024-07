Mosca, non esclusi missili nucleari se razzi Usa in Germania

Il vice ministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov ha detto di non escludere che Mosca possa dispiegare sistemi missilistici nucleari in risposta a un eventuale futuro dispiegamento di missili americani a lungo raggio in Germania. Lo riporta la Tass. "Non escludo alcuna opzione", ha detto Ryabkov secondo la Tass rispondendo alla domanda se la Federazione Russa potrebbe schierare missili dotati di armi nucleari in risposta al possibile dispiegamento di missili americani a lungo raggio in Germania.