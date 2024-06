Mosca, niente di buono per l'Occidente da uso nostri profitti

Un passo che "non porterà l'Occidente a niente di buono". Così la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha commentato l'accordo raggiunto a livello negoziale nel G7 per fornire a Kiev un prestito da 50 miliardi di dollari garantendolo con i futuri profitti dai capitali russi congelati. Secondo la portavoce, citata dall'agenzia Interfax, "iniziative illegali" come questa rischiano di provocare uno "sbilanciamento del sistema finanziario e crisi devastanti".