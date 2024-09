Mosca, nella notte distrutti 125 droni ucraini

I sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto 125 droni ucraini in sette regioni russe, nonché sul mare d'Azov. Lo ha riferito - come riporta la Tass - il Ministero della Difesa russo: "La notte scorsa, quando il regime di Kiev ha tentato di effettuare un attacco terroristico utilizzando veicoli aerei senza pilota contro obiettivi sul territorio della Federazione Russa, i sistemi di difesa aerea in servizio hanno distrutto e intercettato 125 velivoli senza pilota ucraini". Le regioni interessate sono quelle di Volgograd, Belgorod, Voronezh, Rostov, Bryansk, Kursk e Krasnodar.