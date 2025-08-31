Mosca, nella notte abbattuti 21 droni ucraini, feriti tre civili

Mosca afferma che le difese aeree hanno abbattuto stanotte 21 droni ucraini sulle regioni russe di Volgograd, Rostov, Belgorod e Bryansk. Lo rende noto l'agenzia di stampa Tass, citando il Ministero della Difesa russo.

Tre civili sono rimasti feriti negli attacchi alla regione occidentale russa di Belgorod, ha dichiarato il governatore Vyacheslav Gladkov. "Un drone ha sganciato un ordigno esplosivo vicino a un condominio nella città di Belgorod causando due feriti, mentre una donna è rimasta ferita in un attacco di droni sul villaggio di Novaya Tavolzhanka", ha scritto Gladkov su Telegram.