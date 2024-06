Mosca, Nato agisce in vista di possibile scontro con Russia

Tutte le azioni della NATO oggi sono la preparazione per un possibile scontro con la Russia. Lo ha affermato il viceministro degli Esteri russo Alexander Grushko in un'intervista a Izvestia. "Tutto ciò che la NATO sta facendo oggi in questo campo, per dirla senza mezzi termini, sta preparando l'alleanza per un possibile scontro militare con la Russia", ha detto, sottolineando che "il ruolo delle armi nucleari nella pianificazione militare dell'Alleanza è in crescita e si parla del loro dispiegamento in Polonia e in altri paesi europei".