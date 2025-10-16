Mosca, 'massiccio attacco a infrastrutture gas in Ucraina'

La Russia ha affermato di avere compiuto la scorsa notte "un massiccio attacco" all'infrastruttura energetica del gas in Ucraina "che sostiene il funzionamento del complesso militare-industriale ucraino". Nei raid sono stati impiegati anche missili ipersonici Kinzhal, riferisce il ministero della Difesa, affermando che gli attacchi sono stati compiuti "in risposta agli attacchi terroristici dell'Ucraina contro obiettivi civili sul territorio della Russia". In precedenza il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva affermato che nei raid i russi hanno utilizzato 37 missili, oltre a 300 droni.