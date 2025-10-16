Giovedì 16 Ottobre 2025

Tra austerità e sviluppo

Paolo Giacomin
Tra austerità e sviluppo
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manovra 2026Tagli NestléPamela GeniniSinner Six Kings SlamBtp Valore
Acquista il giornale
Ultima oraMosca, 'massiccio attacco a infrastrutture gas in Ucraina'
16 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Mosca, 'massiccio attacco a infrastrutture gas in Ucraina'

Mosca, 'massiccio attacco a infrastrutture gas in Ucraina'

'Usati anche i missili ipersonici Kinzhal'

'Usati anche i missili ipersonici Kinzhal'

'Usati anche i missili ipersonici Kinzhal'

La Russia ha affermato di avere compiuto la scorsa notte "un massiccio attacco" all'infrastruttura energetica del gas in Ucraina "che sostiene il funzionamento del complesso militare-industriale ucraino". Nei raid sono stati impiegati anche missili ipersonici Kinzhal, riferisce il ministero della Difesa, affermando che gli attacchi sono stati compiuti "in risposta agli attacchi terroristici dell'Ucraina contro obiettivi civili sul territorio della Russia". In precedenza il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva affermato che nei raid i russi hanno utilizzato 37 missili, oltre a 300 droni.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraUcraina