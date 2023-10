Mosca, jet russi intercettano aerei britannici sul Mar Nero

Due jet russi Sukhoi-27 si sono alzati in volo sul Mar Nero per intercettare un aereo da ricognizione RC-135 e due caccia Typhoon britannici al fine di impedire loro di violare lo spazio aereo russo. Lo ha dichiarato il Ministero della Difesa di Mosca, come riportato dalle agenzie russe. Gli aerei intercettati hanno effettuato una virata a U, allontanandosi dal confine senza alcun incidente, ha aggiunto il Ministero.