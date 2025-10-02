Giovedì 2 Ottobre 2025

Dare risposte ai moderati

Raffaele Bonanni
Dare risposte ai moderati
Mosca, 'Italia, Germania e Giappone giustificano il fascismo'
2 ott 2025
2 ott 2025
Mosca, 'Italia, Germania e Giappone giustificano il fascismo'

'Sostegno ai regimi neonazisti a Kiev e nei Baltici'

Il ministero degli Esteri russo ha pubblicato un documento in cui accusa le autorità di Italia, Germania e Giappone, affermando che con le loro politiche tendono a "distruggere e falsificare" la Storia e a "giustificare il fascismo e i suoi complici". "Questo si manifesta tra le altre cose - afferma in un comunicato il ministero - nei loro sforzi per ripulire il loro passato criminale, combattere gli anti-fascisti e nel sostegno ai regimi neonazisti a Kiev e negli Stati baltici".

