La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Mosca, 'infondate accuse violazioni spazio aereo, isteria'
24 set 2025
24 set 2025
Mosca, 'infondate accuse violazioni spazio aereo, isteria'

Peskov, affermazioni assolutamente insussistenti

Il Cremlino è tornato a respingere le recenti accuse di violazione degli spazi aerei di alcuni Paesi europei definendole "assolutamente infondate" e accusandole di "isteria". Lo riporta l'agenzia Interfax.

"Sentiamo un'isteria esaltata sul fatto che i nostri piloti militari avrebbero violato alcune regole e invaso lo spazio aereo di qualcuno, ma tutte queste affermazioni sono assolutamente infondate e insussistenti", ha detto Peskov commentando, stando a Interfax, la dichiarazione del presidente americano Donald Trump secondo cui i Paesi della Nato potrebbero abbattere gli aerei russi se violassero il loro spazio aereo.

