Sabato 20 Settembre 2025

Uno yankee a Windsor

Deborah Bonetti
Uno yankee a Windsor
Mosca, 'i jet russi non hanno violato spazio aereo estone'
20 set 2025
20 set 2025
Mosca, 'i jet russi non hanno violato spazio aereo estone'

Il ministero della Difesa russo ha negato che tre Mig russi abbiano violato lo spazio aereo estone. "Tre caccia russi MiG-31 hanno completato un volo programmato dalla Carelia a un aeroporto nella regione di Kaliningrad. Il volo è stato condotto nel rigoroso rispetto delle normative internazionali sullo spazio aereo, senza violare i confini di altri stati, come confermato da un monitoraggio oggettivo", ha detto il ministero citato dalla Tass. Durante il volo, i jet "non hanno deviato dalla rotta aerea concordata e non hanno violato lo spazio aereo estone. La rotta di volo si trovava sulle acque neutrali del Mar Baltico".

