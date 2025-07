Mosca, 'gli obiettivi in Ucraina irraggiungibili con diplomazia'

Il Cremlino ritiene "impossibile" in questa fase "raggiungere" i propri obiettivi in Ucraina attraverso i canali diplomatici. "Durante la conversazione" telefonica col presidente americano Donald Trump, "Putin ha ribadito che siamo interessati a raggiungere i nostri obiettivi durante l'operazione militare speciale, ed è preferibile farlo attraverso mezzi politici e diplomatici, ma finché ciò non sarà possibile, continueremo la nostra operazione militare speciale": lo ha affermato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, usando la definizione con cui il Cremlino indica l'aggressione militare contro l'Ucraina da parte delle truppe russe. Lo riporta la Tass.