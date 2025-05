Mosca esclude mediazione internazionale nei negoziati a Istanbul tra Russia e Ucraina

Mosca ha escluso che Paesi terzi partecipino ai negoziati proposti per lunedì a Istanbul tra delegazioni russa e ucraina. Secondo la Russia, i rappresentanti di Usa, Gran Bretagna, Germania e Francia di cui ha parlato l'inviato americano Keith Kellogg potrebbero essere presenti solo per consultazioni tra loro. Non vi sarà "una mediazione della Turchia né di nessun altro", ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, citata dall'agenzia Ria Novosti.