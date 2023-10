Mosca e USA, sostegno a Kiev, solo giochi di prestigio

Gli Stati Uniti continueranno a sostenere l'Ucraina nonostante la sospensione dei fondi per Kiev: lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov, come riportato da Tass. "Continueranno a sostenere l'Ucraina. Non dobbiamo pensare che qualcosa stia per cambiare. Si tratta solo di un gioco di prestigio. Sono sciocchezze. Fondamentalmente, l'obiettivo di Washington di sostenere i suoi alleati a Kiev non cambia", ha affermato Ryabkov in risposta a una domanda della Tass.