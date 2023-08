Mosca, 'distrutti due droni a Novoriossijsk'

Le navi russe hanno distrutto due droni marini che questa mattina hanno tentato di attaccare la base navale russa di Novorossijsk, (territorio Krasnodar), una città che si affaccia sul Mar Nero, nel sud-ovest del Paese: lo ha reso noto il ministero della Difesa russo, come riporta la Tass. "A prima ora di oggi, le forze armate dell'Ucraina hanno lanciato due imbarcazioni senza equipaggio per attaccare la base navale di Novorossijsk. In risposta all'attacco, le navi da guerra russe hanno individuato visivamente e distrutto le imbarcazioni senza equipaggio utilizzando le (loro) armi standard", ha dichiarato il ministero. Il governatore del territorio di Krasnodar, Veniamin Kondratyev, ha dichiarato su Telegram che l'attacco non ha causato danni o vittime.