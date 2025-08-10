Domenica 10 Agosto 2025

10 ago 2025
Mosca, dichiarazione leader europei è un volantino nazista

Afferma la portavoce del ministero degli Esteri russo

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito la dichiarazione congiunta dei leader europei e della Commissione Ue sul conflitto in Ucraina "un altro volantino nazista".

"L'ufficio di Zelensky ha pubblicato una dichiarazione congiunta... chiedendo un cessate il fuoco. Ma non del tipo che si otterrebbe interrompendo la fornitura di armi ai terroristi di Kiev. Al contrario, un altro volantino nazista afferma che il successo nel raggiungimento della pace in Ucraina può essere raggiunto solo esercitando pressioni sulla Russia e sostenendo Kiev", si legge in un post pubblicato su Telegram.

GuerraUcraina