L'Ucraina ha avuto "carta bianca dai suoi curatori occidentali per le sue incursioni banditesche nelle regioni russe", tra cui Kursk. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, aggiungendo che "l'Occidente e i suoi fantocci a Kiev considerano gli ucraini come 'materiale spendibile a buon mercato' per raggiungere i loro obiettivi". Ciò conferma la validità, aggiunge Zakharova, degli obiettivi della "operazione militare speciale" di Mosca, cioè "denazificare e demilitarizzare l'Ucraina, ciò che sarà sicuramente realizzato".