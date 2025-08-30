Sabato 30 Agosto 2025

Mosca, 'da marzo conquistati 3.500 km quadrati in Ucraina'
30 ago 2025
  Mosca, 'da marzo conquistati 3.500 km quadrati in Ucraina'

Mosca, 'da marzo conquistati 3.500 km quadrati in Ucraina'

"Da marzo sono stati liberati oltre 3.500 km quadrati di territorio e 149 insediamenti" in Ucraina. Lo ha rivendicato il capo di stato maggiore delle forze armate russe Valery Gerasimov, citato dalla Tass, riassumendo i risultati della campagna militare della primavera-estate 2025. Secondo il generale, le forze russe "stanno conducendo un'offensiva ininterrotta lungo praticamente l'intera linea del fronte" e "ad oggi, l'iniziativa strategica appartiene interamente alle forze armate russe".

