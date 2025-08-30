Mosca, 'da marzo conquistati 3.500 km quadrati in Ucraina'

"Da marzo sono stati liberati oltre 3.500 km quadrati di territorio e 149 insediamenti" in Ucraina. Lo ha rivendicato il capo di stato maggiore delle forze armate russe Valery Gerasimov, citato dalla Tass, riassumendo i risultati della campagna militare della primavera-estate 2025. Secondo il generale, le forze russe "stanno conducendo un'offensiva ininterrotta lungo praticamente l'intera linea del fronte" e "ad oggi, l'iniziativa strategica appartiene interamente alle forze armate russe".