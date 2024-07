La giustizia russa ha confermato la condanna del dissidente Oleg Orlov, figura della difesa dei diritti umani, a due anni e mezzo di carcere, simbolo di una repressione implacabile che ha già spinto quasi tutti gli oppositori dietro le sbarre o in esilio. "La corte d'appello ha deciso di non modificare la sentenza del tribunale di Golovinski e di non portare avanti l'appello" del signor Orlov, ha dichiarato il giudice Maria Larkina.