Mosca, 'con Rutte alla Nato difficile che cambi qualcosa'

Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha dichiarato che la decisione di nominare Mark Rutte a capo della Nato "difficilmente può cambiare qualcosa nella linea generale" dell'alleanza "e dei suoi Stati membri". "Sia come Stati membri indipendenti sotto la guida diretta degli Stati Uniti sia insieme come alleanza stanno lavorando per infliggere una sconfitta strategica alla Russia", ha aggiunto Peskov, sottolineando che "in questo momento" la Nato "è ostile" a Mosca.