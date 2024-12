Mosca blocca l'app di messaggistica Viber in Russia

L'ente di controllo delle comunicazioni russo Roskomnadzor ha dichiarato di aver bloccato l'accesso all'app di messaggistica Viber, ultimo di una serie di social media ad essere stato bandito dalle autorità di Mosca. In un comunicato citato dai media internazionali, Roskomnadzor afferma che il blocco è correlato a una violazione delle norme relative alla prevenzione del terrorismo, dell'estremismo e dello spaccio di droga. Rakuten Group, che possiede Viber, non ha al momento voluto commentare il provvedimento. Il suo fondatore e amministratore delegato Hiroshi Mikitani aveva pubblicizzato l'app come un modo per contrastare quella che ha definito propaganda russa.