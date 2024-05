Mosca ammette la responsabilità dell'Isis nell'attacco a Crocus

La Russia ha riconosciuto per la prima volta chiaramente la responsabilità dell'organizzazione Stato islamico nell'attacco al Crocus City Hall di Mosca che ha provocato almeno 144 morti il ;;22 marzo e in cui Mosca accusa il coinvolgimento di Kiev. "Durante l'indagine (...), è stato accertato che i preparativi, il finanziamento, l'attacco e la ritirata dei terroristi sono stati coordinati via Internet da membri del gruppo del Khorasan", il ramo afghano dell'Isis, ha dichiarato il capo dell'Fsb Alexander Bortnikov - citato dall'agenzia Ria Novosti - secondo cui più di 20 persone sono state arrestate nell'indagine sull'attentato.