Mosca aiuta Pyongyang con satellite spia, Seul preoccupata

Il lancio del satellite militare spia effettuato nella notte di martedì dalla Corea del Nord è risultato essere riuscito, ma è ancora troppo presto per dire se stia funzionando, ha dichiarato Seul. I vertici dell'intelligence della Corea del Sud hanno affermato in un'audizione parlamentare che Mosca avrebbe fornito assistenza a Pyongyang per l'operazione, in seguito all'incontro di settembre tra il Presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un. "Dopo il vertice, il Nord ha fornito a Mosca il progetto e i dati relativi al primo e al secondo lancio satellitare, entrambi falliti. La Russia li ha analizzati e ha fornito un parere a Pyongyang", hanno riferito i media di Seul.