Giovedì 28 Agosto 2025

Sussidiarietà contro sussidi
28 ago 2025
Mosca, 'affondata una nave ucraina alla foce del Danubio'

Il ministero della Difesa di Mosca ha rivendicato l'affondamento di una nave da ricognizione ucraina alla foce del Danubio, che si getta nel Mar Nero al confine tra Ucraina e Romania. "Con l'uso di un motoscafo senza equipaggio ad alta velocità - si legge nel bollettino quotidiano del ministero, postata sul suo canale Telegram - alla foce del fiume Danubio è stata colpita la nave da ricognizione media Simferopol della Marina ucraina. A seguito dell'attacco, la nave ucraina è affondata".

